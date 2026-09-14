Quattro ponti, il nuovo richiamo turistico

Bello, approfondito e pure divertente l’articolo di Nuri Fatolahzadeh (complimenti per la sottile ironia) sui Ponti di Ponte Caffaro... non saranno certo quelli di Madison Country (qua l’amore è solo per i ponti) però a livello provinciale si è superato Virle che di ponti ne aveva solo tre... con il quarto si potrà dare l’occasione al paese di incrementare l’afflusso turistico visitandoli. Suggerisco (al posto dell’iscrizione in dialetto bresciano spesso presente alle porte dei nostri paesi, a proposito, quanto era costata l’operazione vernacolo?) di mettere, sotto l’indicazione della località, la dicitura «Città dei quattro ponti». Sicuramente ne beneficerà il turismo e chissà, anche le casse comunali, visto il costo delle opere...

Claudio Mor

Rovato