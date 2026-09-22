Quanto rumore a Sanpolino pure nei giorni festivi

Sanpolino: ma la domenica il diritto al riposo non vale? Da mesi noi residenti di Sanpolino siamo costretti a convivere con il cantiere di corso Bazoli: rumori continui, mezzi in movimento e gli incessanti «bip bip» che iniziano al mattino presto e proseguono fino a sera. Il problema è che si lavora anche il sabato e, soprattutto, la domenica! Comprendo l’importanza dell’opera e i vincoli legati ai fondi Pnrr ma, al momento della mia segnalazione, gli uffici Comunali mi avevano comunicato che la conclusione dei lavori era prevista per il 30 giugno 2026. Siamo ormai alla fine di settembre e il cantiere è ancora pienamente operativo. Quindi, viene spontaneo chiedersi: quali sono oggi le ragioni che giustificano il protrarsi di questa situazione, compreso il lavoro nei giorni festivi? Se esistono deroghe agli orari e ai limiti acustici, un cantiere comunale può davvero operare anche la domenica senza che il diritto al riposo dei residenti venga adeguatamente tutelato? E le regole sul rumore valgono allo stesso modo per tutti? Non si chiede di fermare i lavori. Si chiede semplicemente rispetto per chi ci abita. Invito chi di dovere a fare un sopralluogo, magari proprio una domenica mattina. Ascoltare direttamente quei continui «bip bip» potrebbe essere più eloquente di qualsiasi pratica amministrativa.

Riccardo Pretto

Un residente di Sanpolino