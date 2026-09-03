Quanto livore. E senza conoscere la persona che è

La ringrazio per le risposte puntuali ed esaustive alle persone scandalizzate per un eventuale volo di Stato, che non ci sarà mai, per riportare in Italia Alessandro Di Battista. Di Battista ha rinunciato, nei 5 anni di legislatura, a 300mila euro di stipendio e 43mila euro di Tfr per finanziare piccole e medie imprese in difficoltà. Ricordo poi a questi signori, pieni di livore, che non li ho sentiti così scandalizzati quando, con un volo di Stato, è stato rimpatriato un condannato all’ergastolo per omicidio, addirittura accolto dalla nostra presidente del Consiglio, quasi fosse un eroe. E nemmeno quando è stato rimpatriato un criminale libico ricercato dal tribunale di giustizia europeo. Infine ricordo che il popolo cubano sta morendo di fame perché il sig. Trump ha isolato commercialmente il paese più mite e generoso al mondo. Solo il presidente del Venezuela forniva la quantità minima di petrolio. Maduro è stato «venduto», è cronaca, dalla sua vice agli Usa. Pochi giorni fa il presidente degli Stati Uniti ha festeggiato l’acquisizione di 47 miliardi di barili in 14 anni. Il Venezuela è rimasto come prima ma con una montagna di petrolio in meno. E Cuba senza il minimo sostentamento, senza che abbia mai fatto un minimo torto a qualcuno. Mi chiedo e, soprattutto Le chiedo: come è possibile una situazione così disumana?

Rino Alessandrini

Manerbio