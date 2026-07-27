Quanti termini da battaglia nel gergo sportivo

I mondiali di calcio 2026 sono appena stati archiviati. È risaputo come il gioco del calcio rievochi un campo di battaglia conteso tra i due schieramenti, anche il gergo militare è presente in abbondanza: difensori contro attaccanti, un capitano di qui e uno di là, cannonieri, bomber, barriere, rigori e punizioni, bordate esplosive e colpi di testa micidiali, estremi difensori che sventano minacce, assalti e arrembaggi nei minuti finali, e tutto questo immane lavoro solo per far oltrepassare ad una sfera di cuoio la linea di porta. Alla fine dello scontro, ad eliminazione diretta, da una parte tifosi che impazziscono di gioia e dall’altra, invece, tifosi avversari in preda ad un pianto inconsolabile. Se ad un alieno venisse data la possibilità di vedere tutto questo, e anche nel contempo assistere alle vere tragedie che si stanno consumando sotto i nostri occhi nei numerosi cantieri di guerra aperti in varie parti del mondo, credo che penserebbe che uno spettacolo così possa andare in scena solo sul pianeta Terra abitato dall’homo sapiens.

Daniela Farina