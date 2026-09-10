Quali ombre russe? Preoccupano più altri guerrafondai

«Ombre russe minacciano l’Europa». Ho riportato il titolo di apertura del GdB del 3 settembre. Mi pare di ritornare al tempo tristo del coso-19 dove la stampa a cori uniti batteva contro il nemico untore «Novax», sicura che non ci fosse nulla da discutere: «obbedienza cieca, pronta e assoluta» di guareschiana memoria. Ora il nemico è la Russia, che a memoria all’Italia, ma a nessun altro paese europeo o della Nato, ha mai fatto del male. Più volte nella storia l’Italia e altri paesi europei hanno cercato di invadere la Russia, tornando a casa a pezzi; questo dicono i libri di storia, non ancora rivisti. Dunque che messaggio vuole portare avanti il suo Giornale? «Armiamoci e partite»? I miei figli, i suoi figli nell’ennesima guerra inutile e non condivisa? La Russia era (ed è tutt’ora, nonostante gli embarghi) un fornitore di energia a bassissimo costo ed uno sbocco commerciale importantissimo per il nostro Paese. Ma qualcuno (e non saprei chi) ci ha detto che sono i cattivi del momento da combattere. A me e credo a moltissimi italiani e cittadini europei questa politica guerrafondai non sta per niente bene: nel dubbio si faccia un referendum o un sondaggio (possibilmente non taroccato). Ah, chi vota a favore avrà il privilegio degli avamposti, partendo dai politici e giornalisti. Spero che questa mia sincerità non l’abbia offesa; nel caso mi scuso, non era mia intenzione. La invito a rileggere qualcosa di Guareschi (già citato sopra) che la guerra (o meglio, le guerre, compresa quella civile) l’ha vissuta sulla sua pelle ed ha pagato di persona.

Alberto Cobelli

Piancogno