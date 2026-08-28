Pulizia strade: già finito il test in centro storico?

Ieri ho scoperto «grazie» a una multa sul parabrezza che è terminata la sperimentazione che non obbligava a spostare l’auto nei giorni di pulizia strade. Ciò che era iniziato con proclami anche sul vostro giornale, è finito in sordina, con conseguente raccolta di denaro per le casse sempre affamate della città. O mi sono persa, a causa di qualche giorno di vacanza, la relativa notizia pubblicata sugli organi di stampa?

Carla Tabaglio