Proviamo a vivere più a lungo insieme agli altri

Da un po’ ho tre pensieri che mi frullano in testa: innanzitutto l’articolo del 31 agosto del dottor Rozzini sulla longevità, poi il malore del giornalista Di Battista e infine la rivelazione del sen. Franceschini sulla sua malattia. Cosa c’entrano tra loro non so bene, ma secondo me fanno parte della nostra «Odissea» personale, la nostra vita che tendiamo ad allungare, nonostante le numerose difficoltà. Ed ecco allora il mio desiderio principale: essere in pace con tutti, innanzitutto la famiglia e poi i vicini di casa, e tutti quelli che conosco. A chiusura di questa lettera vorrei invitare chi non è più giovane a non chiudersi in casa e a mantenere rapporti con gli altri: spero che anche questo ci aiuti a vivere meglio.

Severina Cappelletti

Brescia