Proteste eclatanti. È bene distinguere il falso dal vero

Scrivo in merito ai recenti episodi di lavoratori stranieri che salgono sui tetti o compiono gesti simili, spesso raccontati dalla stampa come segnali di mancato pagamento da parte dei datori di lavoro. Desidero portare alla vostra attenzione una prospettiva che raramente viene considerata nel dibattito pubblico: non sempre questi episodi riflettono situazioni di sfruttamento reale. Esistono casi documentati in cui alcuni soggetti - in particolare nell’ambito dell’edilizia - avanzano richieste economiche infondate, facendo leva sul proprio status di lavoratore immigrato per intimidire titolari d’impresa e committenti. La minaccia di compiere gesti eclatanti - salire su un tetto, bloccare un cantiere, richiamare l’attenzione mediatica - diventa in questi casi uno strumento di pressione e, nei casi più gravi, di vera e propria estorsione. I datori di lavoro si trovano spesso in una posizione di estrema vulnerabilità: pur non avendo alcun debito nei confronti di questi lavoratori, preferiscono corrispondere somme non dovute pur di evitare situazioni di pericolo, danni d’immagine o blocchi operativi. Il risultato è che il meccanismo funziona, e si perpetua. A ciò si aggiunge un ulteriore problema di ordine pubblico: le forze dell’ordine si trovano di fatto impossibilitate ad agire tempestivamente nei confronti di chi mette a rischio la propria incolumità e quella altrui, poiché qualsiasi intervento rischia di essere strumentalizzato. Questo crea una zona grigia in cui la provocazione resta impunita e lo Stato appare impotente. Non intendo generalizzare né negare l’esistenza di situazioni di reale sfruttamento lavorativo, che meritano tutta la dovuta attenzione. Chiedo però che il giornalismo sappia distinguere i casi, senza appiattire ogni episodio su una narrazione unica che finisce per premiare comportamenti scorretti e penalizzare chi rispetta le regole.

Emma