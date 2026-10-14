Pronto soccorso Serve assunzione di responsabilità

Abbiamo letto con rammarico l’intervento di un vostro lettore in merito al lavoro del personale sanitario impegnato ogni giorno in Pronto Soccorso. Siamo da sempre in prima linea con campagne di sensibilizzazione e azioni concrete contro gli atti di violenza ai danni di medici e infermieri; nonostante questo, siamo costretti a leggere ancora oggi parole che giustificano coloro che «perdono la tramontana e spaccano tutto». Sebbene la lettera non fosse rivolta direttamente al Pronto Soccorso degli Spedali Civili, ogni cittadino bresciano sa quanto il nostro ospedale sia un punto di riferimento fondamentale per tutto il territorio. I Pronto Soccorso della Asst Spedali Civili accolgono circa 150.000 pazienti ogni anno: in media 410 persone al giorno, ognuna con le proprie problematiche di salute, paure e insicurezze. Il nostro personale cerca di assistere chiunque si presenti, con umanità, empatia e competenza anche nei momenti di maggiore afflusso e di estrema pressione. Riteniamo pertanto che definire gli operatori sanitari come «sconosciuti padroni» intenti a «lucrare gloria» sia profondamente ingiusto e offensivo nei confronti di chi dedica la propria vita professionale alla cura degli altri. Ci auguriamo che la lettera da voi pubblicata sia solo lo sfogo isolato di un momento e non lo specchio di un sentimento diffuso, poiché la fiducia e il rispetto reciproci tra cittadini e operatori sono la base stessa della nostra comunità.

Direzione Strategica

Scrivo questa lettera con un profondo senso di amarezza e delusione per quanto accaduto ieri presso il Pronto Soccorso degli Spedali Civili di Brescia, una struttura che conoscevo già per motivi ben più complessi e nei confronti della quale nutrivo immensa stima. A febbraio e a giugno di quest’anno sono stata operata presso questo stesso ospedale per la sindrome dello stretto toracico arterioso e venoso bilaterale. In quell’occasione ho trovato un reparto straordinario e un chirurgo eccezionale, il dottor Lomangino, una persona fantastica e un professionista di altissimo livello. Purtroppo, la mia recente esperienza al Pronto Soccorso ha dipinto una realtà completamente opposta, facendomi toccare con mano ciò che spesso si legge sui giornali, ma che fa male il doppio quando la si subisce sulla propria pelle. Nei giorni scorsi, a seguito di una brutta caduta dalle scale, mi sono recata al Pronto Soccorso per accertamenti, nel timore di fratture o di lesioni che potessero compromettere i delicati interventi chirurgici subiti di recente. Arrivata alle 14.49, sono stata presa in carico alle 16.40. Ho richiesto un antidolorifico: mi è stato posizionato l’ago per la flebo, è stato somministrato il farmaco e fatto un prelievo. Dopodiché, il buio totale. Da quel momento fino all’una e trenta di notte, più nulla. Lasciata su una sedia per ore, stanca, dolorante e in condizioni peggiori rispetto a quando sono entrata, ho deciso di chiedere spiegazioni e di esprimere la volontà di tornare a casa. La reazione del personale è stata a dir poco gelida e scocciata: un infermiere, senza dire una parola, mi ha tolto l’ago, ha preso il foglio del triage e mi ha liquidato con un laconico: «Prego, vada». Ciò che ferisce di più non è solo l’attesa infinita - segno di un Pronto Soccorso che purtroppo di «pronto» ha ben poco - ma la totale mancanza di umanità. Durante la permanenza, ci è stato persino detto apertamente da un’infermiera che noi pazienti siamo «l’ingorgo che sovraffolla il pronto soccorso». È inaccettabile che chi si rivolge a una struttura sanitaria pubblica in un momento di fragilità venga trattato come un peso o un fastidio, quasi fossimo colpevoli di aver bisogno di cure. È un forte rammarico per noi cittadini bresciani, che vorremmo poter contare sempre su un’assistenza dignitosa e rispettosa, così come ho avuto la fortuna di sperimentare nelle sale operatorie dello stesso ospedale. Ringrazio per l’attenzione e spero che questa mia testimonianza possa servire a riflettere sull’importanza dell’empatia e del rispetto verso il malato.

Elena Galelli

Bedizzole