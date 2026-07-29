Problema degrado. Tre interventi per contenerlo

Finalmente le continue osservazioni fatte ai nostri amministratori stanno sensibilizzandoli sul problema sicurezza e degrado. Purtroppo, avendo trascurato da sempre tutti i segnali, dai più piccoli ai più evidenti, oggi servono molti più interventi e risorse per riportare Brescia ad essere la città che si merita. Mi permetto di suggerire una scaletta di interventi: 1) predisporre una task force di imbianchini per ripulire i graffiti che imperversano in tutta la città; 2) incrementare ulteriormente le foto trappole vicino ai cassonetti e chiedere agli operatori di Aprica di segnalare tutti i fuori cassonetto che raccolgono ogni giorno in modo da generare una mappa dei più ripetitivi; 3) pattugliare con una coppia di vigili ogni parco, che controllino i comportamenti dei frequentatori e aiutino a segnalare quando i cestini dello sporco sono pieni ed eventuali zone da ripulire, imbrattate durante la notte. A mio parere, mettere in atto quanto sopra darebbe un segnale forte a tutta la cittadinanza perché anche la persona più ignorante si fa riguardo a sporcare un posto pulito.

Gianfranco Faglia

Brescia