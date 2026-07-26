Prima del film, riscopriamo davvero Omero

Gli americani hanno scoperto Omero. Meglio tardi che mai. La versione cinematografica dell’Odissea farà sicuramente discutere e anche Musk ci si mette con l’intelligenza artificiale. E se bastasse l’intelligenza umana? Dai pochi trailer in circolazione, qualche dubbio mi assale. Visto come gli americani trattano la storia, tutta la storia, figuriamoci quella antica, il film genererà milioni, forse miliardi di dollari, ma il problema di fondo rimane: come ne uscirà il poema di Omero, ammesso che sia lui il vero autore. In attesa, un consiglio ai bresciani: prima o dopo la visione del film, andate a leggere la traduzione in prosa del poema, ma anche dell’Iliade, di Giuseppe Tonna, indimenticato e indimenticabile professore all’Arnaldo degli anni Sessanta. Un piccolo volume edito da Garzanti. Al costo di pochi euro troverete qualche differenza. Buona lettura.

Maurizio Pegrari