Presunte molestie in UniBs, la posizione del rettore

In considerazione del reiterarsi di articoli e commenti inerenti la vicenda delle supposte molestie all’interno dell’Università di Brescia, segnalate anonimamente, desidero pacatamente ma fermamente tranquillizzare chi ipotizza una mancata attenzione della Governance alla tematica. L’approfondimento richiesto dagli studenti e dalle studentesse sta infatti procedendo celermente secondo le consolidate procedure interne, certamente non facilitato da esternazioni pubbliche talora poco rispettose della serietà e della riservatezza con la quale questa istituzione accademica sta gestendo la situazione. Come già dichiarato, questa Università non tollererà in alcun modo comportamenti inopportuni e, laddove accertati, saprà adottare con equità, equilibrio e rigore le azioni sanzionatorie e - soprattutto - correttive necessarie per continuare ad offrire agli studenti un ambiente di sereno rispetto e ascolto reciproco.

Francesco Castelli

Rettore Università degli Studi di Brescia