Pratica assicurativa sistemata: grazie a chi mi ha aiutato
Le scrivo nuovamente perché credo fermamente che se è giusto lamentarsi quando le cose non vanno, sia altrettanto doveroso lodare chi si impegna ogni giorno per far funzionare le cose. A seguito della pubblicazione della mia lettera di protesta riguardo alla mancata liquidazione del sinistro per i danni da grandine sono stato prontamente ricontattato dal signor Marco Lodispoto per conto di Poste Assicura. Il signor Lodispoto ha preso in carico la mia pratica gestendola in modo assolutamente ottimale, professionale e tempestivo. Grazie al suo intervento diretto e alla sua serietà, ho finalmente ottenuto il giusto ristoro per i danni subìti vedendo riconosciuti i miei diritti di assicurato. Ci tengo a sottolineare questo lieto fine per dare il giusto merito a un professionista esemplare e per ringraziare la sua redazione. Lo spazio che il Giornale di Brescia dà a noi cittadini è stato lo strumento decisivo per sbloccare la situazione e trovare ascolto.
Alberto Rovetta
Brescia
Caro Alberto, ciò che scrive dà senso al nostro impegno, confermando quanto già sapevamo sulla rilevanza di un giornale. Mantenerne prestigio e autorevolezza, ch’è l’obiettivo che ci prefiggiamo ogni giorno, è funzionale a questo: esservi utili. Per questo non ci facciamo scrupoli nel segnalare quanto non va e, insieme, risaltare chi merita. Confidando vi sia un «signor Lodispoto» per ogni pratica contestata e le compagnie assicurative intervengano prima, non dopo la protesta. P.S. Per temperare le auto celebrazioni ed evitare di diventare supponenti, caro Alberto, di seguito alla sua pubblichiamo la lettera di alcuni cittadini che invece non riescono a ottenere soddisfazione riguardo un disagio viabilistico, nonostante i ripetuti tentativi di far sentire la propria voce. Questo per dire: molto facciamo, altrettanto resta da fare.
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