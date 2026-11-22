Le scrivo nuovamente perché credo fermamente che se è giusto lamentarsi quando le cose non vanno, sia altrettanto doveroso lodare chi si impegna ogni giorno per far funzionare le cose. A seguito della pubblicazione della mia lettera di protesta riguardo alla mancata liquidazione del sinistro per i danni da grandine sono stato prontamente ricontattato dal signor Marco Lodispoto per conto di Poste Assicura. Il signor Lodispoto ha preso in carico la mia pratica gestendola in modo assolutamente ottimale, professionale e tempestivo. Grazie al suo intervento diretto e alla sua serietà, ho finalmente ottenuto il giusto ristoro per i danni subìti vedendo riconosciuti i miei diritti di assicurato. Ci tengo a sottolineare questo lieto fine per dare il giusto merito a un professionista esemplare e per ringraziare la sua redazione. Lo spazio che il Giornale di Brescia dà a noi cittadini è stato lo strumento decisivo per sbloccare la situazione e trovare ascolto.

Alberto Rovetta

Brescia