Pozzetti ostruiti, serve più cura urbana

Visto le recenti forti precipitazioni avvenute in città, non capisco l’organizzazione del Comune, solitamente solerte nelle pulizie delle strade, ma totalmente assente dopo questi nubifragi. Infatti, anche in questi ultimi giorni, le forti piogge hanno fatto scorrere lungo i marciapiedi della città, foglie e rami, che regolarmente otturano i pozzetti lungo le strade con conseguenti straripamenti, creazione di grandi pozzanghere e rischio di allagamenti nei seminterrati delle case circostanti. Nel nostro caso, già da parecchi anni, controlliamo durante e dopo le precipitazioni i due pozzetti intorno alla nostra abitazione e regolarmente li dobbiamo liberare dai detriti e dal fogliame per permettere il deflusso dell’acqua accumulata. Purtroppo con il «senso civico» che diventa sempre meno, e la gente che ormai è abituata che «ci penserà qualcun altro», siamo rimasti in pochi a fare questo tipo di interventi. Dovremmo pensare tutti, almeno a tenere in ordine e controllata la situazione intorno alle nostre abitazioni in fatto di pulizia marciapiedi ed eventuali interventi di pulizia pozzetti. Poi ovviamente il Comune dovrebbe fare la sua parte, inviando subito dopo forti precipitazioni, delle squadre a sturare i pozzetti ostruiti. Segnalo che in via Camozzi nella parte dove recentemente sono stati rifatti i marciapiedi nuovi, si trova un pozzetto otturato all’altezza del civico n°30 di via Parini all’incrocio con via Camozzi dove nei giorni scorsi si è formato un piccolo lago. Detto pozzetto non è sturabile perché otturato all’interno ed è dunque richiesto l’intervento di tecnici comunali.

Robert Vos