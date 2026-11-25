Vorrei portare all’attenzione una disavventura che evidenzia la fragilità dei servizi di spedizione e la difficoltà ad ottenere risposte quando qualcosa va storto. Il 16 ottobre scorso mi sono affidata a un centro servizi (visto che l’ufficio postale del paese in cui risiedo era chiuso da 10 mesi) per spedire un pacco presso un ufficio postale di Torino. Pacco che poi sarebbe stato ritirato dalla persona a cui era indirizzato. Il pacco è stato affidato a Sda che fa parte di Poste Italiane. Una volta giunto a destinazione (il 19 ottobre) il pacco è stato rifiutato dall’ufficio postale perché sarebbe mancata la dicitura «fermo posta». Di conseguenza il pacco è stato rispedito al mittente. Da qui però è iniziato il vero calvario, perché ad oggi sono trascorsi 31 giorni e il pacco non è ancora tornato al mittente. I sistemi di tracciamento lo indicano continuamente in transito, ma il pacco sembra sospeso in un limbo logistico tra Torino e il nulla. La cosa più frustante non è l’errore in sé, che può capitare, ma il muro di gomma e l’impossibilità di comunicare telefonicamente con qualcuno per avere informazioni di un pacco che sembra svanito nel nulla dopo essere stato rispedito d’ufficio. Possibile che in un sistema digitalizzato ed efficiente sulla carta, un collo rispedito al mittente si perda nel tragitto senza che nessuno sappia dare spiegazioni o rintracciare le responsabilità? Affidarsi ai servizi postali e ai centri di smistamento non dovrebbe trasformarsi in un terno al lotto. Spero che questa mia testimonianza serva a sollecitare maggiore attenzione sui controlli e sui tempi di resa, a tutela dei cittadini che pagano per un servizio e finiscono per subire danni e perdite di tempo inaccettabili. Spero inoltre che il mio pacco possa ritornare al mittente in tempi brevi, perché credetemi, sto esaurendo la pazienza.

Lettera firmata