Plastica e rifiuti: dubbi sullo smaltimento

Faccio seguito ad un articolo del giornale di alcuni giorni fa che spiegava dettagliatamente la varietà delle plastiche raccolte nella differenziata e la loro diversa trasformazione. Personalmente mi è sempre rimasto un dubbio e cioè: nel passato si diceva che la plastica bruciata in realtà non si incenerisce mai per cui anche l’indifferenziato richiederebbe sacchetti compostabili. È così o non è così? Perché vedo che in generale si usa di tutto. Ora qualsiasi plastica brucia senza danni? Sono cambiati i criteri di selezione? Sarei molto grata alla ditta raccoglitrice se dicesse l’ultima parola.

M.S.