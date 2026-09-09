Più controlli nei parcheggi di Desenzano

Il 19 agosto, in via del Vò, ci fermiamo al solito chiosco sul lago. Panorama da cartolina, da far venire voglia di trasferirsi. Peccato che ci sia un «dietro le quinte» da zona lasciata andare: aree degradate, campi non autorizzati, insediamenti abusivi e spazi non controllati che creano un contesto perfetto per chi non ha buone intenzioni. A saperlo prima! Parcheggio nelle strisce, pago 5 euro per poco più di due ore, perché, si sa, quando c’è da incassare la macchina dei controlli diventa più precisa di un metronomo. Mangiamo, passeggiamo, e da bravi ottimisti lasciamo l’auto carica di bagagli, convinti che un parcheggio a pagamento offra almeno un minimo di sicurezza. Che ingenui. Al ritorno troviamo l’auto svuotata come una scatola di sardine. Non un furto «mirato»: hanno preso tutto. PC, occhiali, lenti, attrezzatura da montagna, vestiti... Ci hanno lasciato solo l’aria nell’abitacolo. L’auto era chiusa, ovviamente. E sono certo che, se non avessi pagato il parcheggio, avrei trovato la multa: incredibile come certe cose funzionino alla perfezione, mentre altre... si dissolvono come nebbia al sole. Chiamiamo i Carabinieri. Persone gentilissime, professionali, che fanno il possibile con quello che hanno. La risposta? Che «succede da tempo» e che «non possono fare molto». Tradotto: lo sanno, ma non hanno gli strumenti per contrastare una situazione che va avanti da troppo. E sinceramente, non è certo colpa loro se qualcuno ha deciso che la zona può essere lasciata a sé stessa. E qui arriva la domanda delle domande: ma il Comune, esattamente, cosa aspetta? Un segnale divino? Perché a forza di far finta di niente, sembra quasi che la strategia ufficiale sia «speriamo che non se ne accorga nessuno». Possibile che nessuno abbia pensato di mettere almeno una segnalazione, una telecamera, un cartello, un omino di cartapesta, qualcosa?! O è chiedere troppo tutelare chi porta soldi, lavoro e turismo alla zona? Una località come Desenzano meriti ben altro.

Luca Zappa