Dagli «altri» genitori: «Piscina Gussago: sostenere gli educatori è il modo migliore per far crescere i nostri figli». Siamo anche noi genitori di atleti della squadra agonistica del Centro Natatorio Aquamore di Gussago. Abbiamo letto la lettera pubblicata sabato 21 novembre e ci sentiamo di proporre un punto di vista diverso, non tanto per difendere la Direzione e lo staff tecnico, quanto per difendere il principio educativo alla base della loro scelta. Non si è trattato di una punizione collettiva nel senso proprio del termine. Nessun ragazzo è stato escluso dagli allenamenti, sanzionato o additato. È stato limitato per pochi giorni l’uso di uno spazio comune, con servizi e docce a bordo vasca sempre garantiti e una data certa di ripresa. Lo spogliatoio è un luogo condiviso, e il suo clima dipende da tutti: da chi sbaglia e anche da chi vede e lascia correre. Chiedere a una squadra di rispondere collettivamente di uno spazio comune non è un’ingiustizia, è il senso stesso della parola squadra. C’è poi un aspetto che consideriamo essenziale. Gli allenatori hanno scelto di parlare prima di tutto ai ragazzi, spiegando loro direttamente le ragioni del provvedimento, e solo dopo hanno scritto alle famiglie. Non è una mancanza di trasparenza, è una forma di rispetto. Rivolgersi ai ragazzi significa riconoscerli come persone capaci di capire, di assumersi responsabilità e di cambiare. È esattamente così che si cresce. Se ogni decisione di un educatore deve passare prima dal vaglio dei genitori, e magari finire sul giornale, il messaggio che arriva ai nostri figli è che le regole si contrattano e che ci sarà sempre qualcuno pronto a togliere loro il peso delle conseguenze. Un eccesso di protezione e di controllo da parte di noi genitori non rende i ragazzi più sicuri. Li rende più fragili. Rischiamo di crescere dei bamboccioni anziché degli adulti: ragazzi abituati a non sentirsi mai responsabili di nulla, perché c’è sempre un adulto che interviene al posto loro. Lo sport è uno dei pochi luoghi in cui possono ancora sperimentare regole, fatica, errori e rimedi senza che sia la famiglia a mediare tutto. Società, tecnici e famiglie dovrebbero camminare nella stessa direzione. Sostenere gli educatori, anche e soprattutto quando prendono decisioni scomode, è il modo migliore per aiutare i nostri figli a diventare adulti.

Alcuni «altri» genitori