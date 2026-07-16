Piccola dolce Irene, ci hai lasciati, eppure sei con noi
Tantissimi auguri di buon compleanno Irene, mio piccolo angioletto. Manchi immensamente a tutte le persone che hanno avuto il privilegio di conoscerti. Manchi proprio come l’aria. Hai lasciato un vuoto che nessuno potrà colmare e un dolore che il tempo non cancella. Ma ci hai lasciato anche tantissimi meravigliosi ricordi, che danno la forza di andare avanti a chi ti vuole bene. E, credimi, sono davvero in tanti. Chissà quante nuove amichette hai trovato, quante risate stai facendo, per non parlare della mega festa che avrai organizzato per i tuoi 9 anni, con una fantastica torta, con candeline colorate... Che dire... Non devi essere qui, per essere qui. Un fortissimo abbraccio da chi ti pensa ogni giorno. Buon compleanno, piccola grande guerriera.
Una tua grandissima ammiratrice
Carissima, ci occupiamo ogni giorno di decine di problemi, accapigliandoci anche, su argomenti che spesso tra una settimana ricorderanno a malapena i due o tre diretti interessati. Poi c’è la vita. E ciò che nella vita incide di più: la morte. Un’assenza di senso così ingombrante che, per sopravviverle, dobbiamo ogni giorno rimuoverla. Lei invece ce la rammenta, con una delicatezza che commuove, anche perché ogni morte è assurda, ma quella di una bimba, di un giovane, di più. Così ci lasciamo attraversare da tanta mestizia, confessando che delle centinaia di notizie oggi in pagina quella che ci ha coinvolto di più riguarda il ragazzo di ventisette anni deceduto in un incidente in autostrada, lungo la A4. Passava soltanto da qui, non era bresciano, risiedeva a Venezia, ma per tutto il giorno abbiamo pensato che poteva essere uno dei nostri figli e noi quei genitori che hanno ricevuto la telefonata che mai vorremmo ricevere, con il mondo che d’un botto implode, si frantuma, s’affloscia. «Piccola grande guerriera» era Irene, ma piccoli grandi guerrieri dobbiamo essere anche noi, ad affrontare, senza farsene schiacciare, la vita.
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