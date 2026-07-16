Piccola dolce Irene, ci hai lasciati, eppure sei con noi

Tantissimi auguri di buon compleanno Irene, mio piccolo angioletto. Manchi immensamente a tutte le persone che hanno avuto il privilegio di conoscerti. Manchi proprio come l’aria. Hai lasciato un vuoto che nessuno potrà colmare e un dolore che il tempo non cancella. Ma ci hai lasciato anche tantissimi meravigliosi ricordi, che danno la forza di andare avanti a chi ti vuole bene. E, credimi, sono davvero in tanti. Chissà quante nuove amichette hai trovato, quante risate stai facendo, per non parlare della mega festa che avrai organizzato per i tuoi 9 anni, con una fantastica torta, con candeline colorate... Che dire... Non devi essere qui, per essere qui. Un fortissimo abbraccio da chi ti pensa ogni giorno. Buon compleanno, piccola grande guerriera.

Una tua grandissima ammiratrice