Piazza Vittoria. Utilizziamo meglio lo spazio che c’è

È con grande sconcerto che, per l’ennesima volta, ci troviamo nel mezzo di un’iniziativa difficile da comprendere in una città dall’importante centro storico - con particolare riferimento a piazza Vittoria - dove, anziché valorizzare un tassello significativo della storia dell’arte della nostra città, non si perde l’occasione per il suo improprio utilizzo. Ci riferiamo, ad esempio, ai momenti denominati «sportivi» quali laboratori educativi con seguito di balli serotini come in onda in questi giorni; iniziative che dovrebbero avere luogo nei numerosi parchi della città. E che proprio in questi parchi costituirebbero anche un importante deterrente per le attività delle note frequentazioni. Lo sport non si fa in mezzo al cemento caliente, ma nel verde. In attesa di iniziative musicali, teatrali o di quanto altro di più «contemporaneo», indicate anche per le persone mature, ricordiamo che le scalinate del Palazzo delle Poste sono un naturale palcoscenico che ad esempio ospitò, su nostra iniziativa, alcuni anni fa un apprezzato concerto di fiati del Conservatorio cittadino. Ci aspettiamo dalla Municipalità iniziative culturali, il monitoraggio della pulizia (costanti sporcizia e bivacchi sotto i portici di p.zza Vittoria con degrado agli ingressi dei condomini e nei pressi dell’Hotel Vittoria) ed il ripensamento di un Centro Città - in cui oggi gli anziani sono costretti a riposare su discutibili sedute in marmo bollente - più attuale e più verde, meno inquinato anche dall’inquinamento acustico e più salutare con riferimento in particolare alla nota problematica delle code delle auto all’ingresso del garage della piazza, per cui abbiamo da tempo suggerito opportunità. Signori siamo ai tempi, nei centro città, delle infrastrutture verdi e delle pavimentazioni drenanti... Spiace in fine constatare la scarsa accortezza nel sostenere e riportare in centro, almeno al pari delle città vicine dove cittadini e turisti vivono intensamente ed educatamente il loro intorno, negozi ed iniziative consone contro la pericolosa desertificazione.

Victoriae in Centro

Associazione di Cittadini residenti