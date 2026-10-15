Piazza Vittoria torni ad essere rispettata

La piazza che non riconosco più. Sabato sera scorso sono transitato in piazza della Vittoria perché avevo una cena in zona. Ebbene, mi sono trovato in mezzo a una tale confusione a dir poco da parco giochi. Tutti ragazzi, penso la maggior parte minorenni, che corrono, giocano a pallone, sfrecciano con monopattini ed e-bike non proprio regolari, oltre a gridare non si sa per quale motivo. Inoltre un bar della piazza che spara musica techno ed altra, a volumi alti tanto da sentirla ad ogni angolo della piazza in modo fastidioso. Però, ci sono due pattuglie di forze dell’ordine, una di Polizia, ed una di Carabinieri, che stanno a guardare. Ci vorrebbe più ordine per rispetto della piazza stessa e ciò che rappresenta e per quei cittadini che a poco a poco non passeranno più in tale luogo con la conseguente perdita di quelle attività commerciali che stanno pian piano chiudendo. Fateci caso, sotto i portici attività chiuse e quelle rimanenti con tavolini all’aperto con poche persone sedute. Va bene la democrazia, ma un po’ di rispetto per tutti ci vuole. Io senz’altro di sera non ci metterò più piede e penso che come me altri cittadini lo faranno. Avanti così, Amministrazione comunale!

Mario Testa