Piazza Vittoria, Poste più accessibili se... poste a destra

I problemi di accesso alla Posta risalgono alla recente ristrutturazione. Se si fosse scelto di ristrutturare dove c’era il vecchio ufficio, cioè sulla destra del fronte del palazzo Poste, l’accesso alle persone con disabilità o difficoltà motorie sarebbe stato più semplice dal lato di via della Posta, di fronte alla libreria Rinascita e si sarebbe evitata la difficoltà dell’attuale servo scala a chiamata.

Giuseppe Begni