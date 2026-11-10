Permessi studio. Il paradosso dei docenti

Scrivo per segnalare una situazione che riguarda i docenti interessati ai percorsi abilitanti all’insegnamento da 30 e 60 Cfu. L’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia, con nota del 3 novembre 2026, ha fissato al 15 novembre il termine perentorio per presentare le domande relative ai permessi per il diritto allo studio per l’anno 2027. La stessa comunicazione prevede che, al momento della presentazione della domanda, il personale debba essere già iscritto al corso. Qui nasce il problema: per molti docenti interessati ai percorsi abilitanti, le procedure di accesso, le date e le modalità di iscrizione non sono ancora rese disponibili o dettagliate dal bando ministeriale (in uscita a breve?). Di conseguenza, non è materialmente possibile perfezionare l’iscrizione entro il termine fissato per avere diritto ai permessi studio. Si crea così una contraddizione evidente: da una parte viene riconosciuta la possibilità di usufruire dei permessi per il diritto allo studio; dall’altra, viene richiesto un requisito che i lavoratori non possono ancora soddisfare, per ragioni che non dipendono dalla loro volontà. Il rischio concreto è che proprio i docenti che intendono intraprendere un percorso di formazione e abilitazione siano esclusi dalla possibilità di beneficiare di questi permessi. Un diritto che non può essere concretamente esercitato rischia di trasformarsi in un diritto soltanto formale. Chiedo quindi che gli uffici competenti intervengano con urgenza, prima della scadenza del 15 novembre, per evitare che una mancata coincidenza tra i tempi amministrativi e quelli universitari penalizzi ingiustamente i docenti interessati. Ritengo che questa situazione meriti attenzione, perché riguarda il diritto alla formazione e la possibilità concreta, per chi lavora nella scuola, di qualificarsi professionalmente.

Riccardo Pretto