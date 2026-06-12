Per me il Brescia è sempre lo stesso. Il mio tifo rimane

Scrivo qualche giorno dopo la sconfitta del Brescia ad Ascoli, ma non per commentare la partita quanto per rivolgere un invito al presidente Pasini. Ho l’abbonamento da anni. Quest’anno ho fatto l’abbonamento ad Union Brescia sperando rappresenti la continuità della squadra per cui ho tifato e tifo tuttora. Spero vivamente che il nostro Presidente ci consenta di continuare a tifare il nostro Brescia come abbiamo sempre fatto. Sapendo che non è più lui ma un parente strettissimo, che non può avere un altro cognome. Forza Brescia

Andrea Piensi

Paratico