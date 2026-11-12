Pensioni «ridotte». Ma il centrodestra a chi si rivolge?

Vorrei prendere spunto da un articolo del Sole 24Ore del 6 novembre a firma Gianni Trovati per alcune considerazioni. Sono un pensionato di circa 70 anni e da circa 6 anni percepisco una pensione di circa 2.600 euro netti mensili. Il mio percorso lavorativo è durato più di 42 anni con annessi contributi previdenziali interamente versati (nessuno figurativo). Pertanto la mia pensione è vicina ai 50.000 euro lordi annui. Ora nella Finanziaria presentata in questi giorni la rivalutazione della mia pensione dovrebbe essere pari al 47% della inflazione accertata. Secondo questi parametri dovrei avere una perdita effettiva di circa 750 euro lordi (circa 550 euro netti) annui. Non mi sembra di essere un pensionato ricco, eppure mi considero parte del cosiddetto ceto medio che ha come punto di riferimento in politica i partiti di centro destra. La logica vorrebbe che questi partiti fossero sensibili al loro bacino elettorale così come quelli del centro sinistra lo sono per il loro. Se viene meno questo aspetto, allora viene a mancare la fiducia in chi ci dovrebbe rappresentare e la logica conseguenza sarà quella che mi porterà alla prossima tornata elettorale ad astenermi non volendo dare il mio consenso a quella coalizione detta Campo Largo che ci porterà alla bancarotta se dovesse prevalere e concretizzare quanto promesso. In conclusione, vorrei sommessamente consigliare i nostri attuali governanti a prendere in seria considerazione la possibilità di tagliare drasticamente la spesa pubblica in cui si annidano tanti fattori di sperpero del denaro pubblico e di non penalizzare ulteriormente chi è vicino alla loro visione politica.

C.A.