Pensione minima e quattordicesima sparita nel nulla

Scrivo questa lettera per sapere esattamente quali diritti ha un normale cittadino per quanto riguarda la pensione. Vorrei che ne prendesse atto innanzitutto per il semplice fatto che sono un pensionato di oltre 87 anni con pensione minima. Fino a qualche anno fa ricevevo regolarmente dall’Inps la quattordicesima. Negli ultimi anni, invece, il pagamento è cessato senza che ne comprendessi il motivo. Mi sono quindi rivolto a un sindacato, che ha ricostruito la mia posizione pensionistica e ha trasmesso tutta la documentazione all’Inps. Da allora è trascorso oltre un anno, la risposta che mi è stata data è che la pratica è «in lavorazione». Da quanto mi è stato comunicato, la ricostruzione effettuata è stata riconosciuta e risulterebbe anche il mio diritto a percepire la quattordicesima relativa agli ultimi anni. Tuttavia, nonostante ciò, la pratica è ancora ferma. Mi domando come sia possibile che un pensionato debba attendere così a lungo per ottenere ciò che gli spetta. Purtroppo, viene spontaneo pensare che si finisca per aspettare che le persone rinuncino o, peggio ancora, che non facciano in tempo a vedere riconosciuti i propri diritti. Le dichiarazioni pubbliche sul sostegno ai pensionati e sugli aiuti economici dovrebbero tradursi in fatti concreti e in tempi di risposta ragionevoli. Diversamente, rischiano di restare soltanto promesse. Mi chiedo inoltre se questi ritardi siano dovuti esclusivamente a problemi organizzativi oppure se vi siano altre ragioni che impediscono di liquidare somme già riconosciute come dovute. Per quanto mi riguarda, prima della pandemia non avevo mai riscontrato situazioni di questo genere. Confido che, attraverso il vostro giornale, chi di competenza possa fornire una risposta e, soprattutto, contribuire a risolvere una situazione che riguarda non solo me, ma probabilmente anche molti altri pensionati.

Lettera firmata