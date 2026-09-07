Pecoroni in fila, comandati da cosa ordina l’influencer

Mi riallaccio alla bellissima lettera della signora Roberta Vecchietti. Pecore in fila per gustare un «crafen», lo scrivo in bresciano, per me da bambino era un lusso. Pecore in fila scampanellanti che ti attraversano la strada: solo pochi eletti con buoni occhi e orecchio possono avere questa fortuna. Ti rilassano, capisci che c’è ancora qualcosa di buono su questa Terra. Tra le mie poche fortune: mi sono sposato in Sardegna e quando un gregge attraversa la strada quasi mi emoziono. Anche qui purtroppo sempre meno campanelli, più recinti e stalle. Umanoidi pecoroni in fila quelli che alle ore 12.30 decidono di andare alla spiaggia della pelosa se non a Sirmione il 25 aprile. Costoro sono pecore con lo smartphone in mano e seguono diligentemente le indicazioni del costoso strumento. Perché non optare per una anonima e pur bellissima spiaggia dove puoi piantare l’ombrellone dove vuoi? Se una pecora decide di attraversare, tutto il gregge la segue. Così pure noi facciamo: l’influencer così dice, così ordina. E noi obbedienti. Anche io ormai mi limito ad osservare le lucertole, i gechi, gli uccellini che saltellano il mattino, le poche api rimaste, la mia gatta, il sole che sorge.

Luciano Bisleri

Cellatica