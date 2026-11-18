Desidero condividere con i vostri lettori la profonda esperienza umana e formativa vissuta il 12 novembre presso l’Aula Magna dell’Istituto di Istruzione Superiore «Andrea Mantegna» di Brescia. Nel corso della mattinata si è infatti svolta la restituzione pubblica del progetto «Siamo tutti sulla stessa barca», un percorso di educazione civica e sensibilizzazione che ha visto protagonisti gli studenti dell’istituto. All’incontro hanno preso parte il dirigente scolastico, professor Giovanni Rosa, e i docenti referenti del progetto, i professori Rosa Scarpa e Antonio Cummo, i quali hanno accompagnato e guidato i ragazzi in questo cammino di consapevolezza, affiancati dalle testimonianze dirette degli stessi studenti. Il momento culminante di questo percorso è stato il viaggio a Lampedusa, conclusosi lo scorso 3 ottobre proprio in occasione della Giornata della Memoria e dell’Accoglienza. Davanti alla Porta d’Europa, i ragazzi hanno potuto toccare con mano la realtà di ciò che accade a poche miglia dalle nostre coste, confrontandosi con il dramma delle migrazioni nel Mediterraneo. Partecipare alle commemorazioni della tragedia del 3 ottobre 2013 - in cui persero la vita 368 persone, due delle quali risultano tuttora disperse - ha rappresentato uno spartiacque emotivo per tutti i presenti. Ascoltare il dolore ancora vivo dei superstiti e dei familiari delle vittime ha permesso agli studenti di andare oltre i freddi numeri della cronaca, trasformando la storia in volti, nomi e voci. Come è emerso chiaramente durante la restituzione di oggi, questa esperienza ha offerto ai giovani strumenti concreti per combattere l’indifferenza e per non voltare lo sguardo dall’altra parte. Il progetto non si è limitato al pur doveroso ricordo, ma ha voluto celebrare anche la solidarietà autentica: l’ammirazione per tutti coloro che, senza esitare un istante, hanno teso le braccia per salvare vite umane e restituire dignità a chi aveva perso tutto. L’incontro al «Mantegna» ci ricorda quanto la scuola possa essere un presidio fondamentale di umanità, capace di riportare temi complessi alla loro dimensione più vera e universale: quella dell’essere umano.

Antonio Cummo

MMS (Mobility Manager Scolastico) Professore IIS «Andrea Mantegna»