Parco Tarello: meglio stupirsi che «stupefarci»

«Oh Oh Oh Oh sto arrivandooo!», come direbbe Babbo Natale! Non sembra vero che a volte le notizie di una evento lascino a bocca aperta ed arrivino così come un fulmine inaspettato a ciel sereno! Lo scrivo così a getto per render alla notizia il suo effetto clamoroso, quale, a breve, coinvolgerà l’utilizzo del parco Tarello per l’evento nella nostra città a dicembre. La notizia è un altra, lontana però dal solito malcontento che i residenti e non solo gli stessi, documentano da tempo il via vai nel giardino pubblico dove vedono e soffrono allo stesso tempo il suo prestarsi, quale non è, con il suo contesto. Per intenderci la news di questi giorni per il Tarello è passare a gloria di grande utilizzo e ospitalità dei Mercatini di Natale di questo anno 2026 i primi in assoluto degni di visita. Sì almeno si augura di aver tanto onorare lo stesso parco. Perché passa a lui la capacità di competere con i mercatini che le varie città mettono in scena ormai da tempo. Già perché, con questa notizia degna di attenzioni, si è passati da anni di mercatini di Natale in Brescia che sapevano un po’ di poco. Un anno qualche casetta vicino alla Loggia. Poi qualche casetta in piazza Vittoria. E dove c’è pure stato un anno con poco tempo per visitarli. Comunque detto questo i bruti ricordi, la notizia del Tarello, si augura, sia un degno rivale ed un buon apparire anche verso tanti mercatini nelle altre località che ne coprivano in grandezza e gettavano ombre sulla città di Brescia. Augurando che le casette di Natale e la ruota panoramica facciano il loro effetto e che rendano onor al «nuovo» Tarello anche con un buon vin brulé cui si penserà ad una rinascita e nuovo utilizzo per non lasciarlo più solo. Insomma detta questa notizia non resterà che stupirci e non «stupefarci» come spesso accadeva ai molti che passeggiando in quel parco dopo un giro attorno, ne sentivano l’effetto.

Giancarlo Tedoldi

Castel Mella