Vorrei segnalare, attraverso questa rubrica, una situazione che si ripete puntualmente ogni volta che mi capita di parcheggiare nella zona delle Carceri, nei pressi dei campetti da tennis. Non ricordo una sola occasione in cui, una volta parcheggiata l’auto, sia riuscita ad aprire comodamente la portiera lato conducente e a salire a bordo. Quando va bene, sono costretta a raggiungere il posto del passeggero e a infilarmi nell’abitacolo tra contorsioni e manovre degne di ben altre circostanze. Può sembrare una questione di poco conto, una semplice seccatura, ma chi si trova ad affrontarla sistematicamente sa bene quanto possa diventare frustrante. Si perde tempo, si accumula nervosismo e, soprattutto, si innesca una catena di piccoli disagi che finiscono per ripercuotersi sul resto della giornata. Mi chiedo: è davvero necessario che parcheggiare e, soprattutto, riuscire a risalire sulla propria auto diventi ogni volta un’impresa? Non pretendo certamente un posto riservato o privilegiato, ma semplicemente la possibilità di utilizzare normalmente uno spazio di parcheggio, senza dover ricorrere a improbabili acrobazie per entrare nella propria vettura. Mi auguro che questa segnalazione possa servire a richiamare l’attenzione su una situazione che meriterebbe quantomeno una verifica e, se necessario, un intervento. Perché un parcheggio dovrebbe agevolare gli automobilisti, non trasformarsi nell’ennesimo ostacolo della giornata.

Lettera firmata