«Parcheggi, siamo sempre impegnati a garantire sicurezza»

Abbiamo letto con attenzione la lettera pubblicata relativa alla sicurezza nei parcheggi in struttura del centro cittadino e desideriamo fornire alcune precisazioni. Non neghiamo che, sporadicamente, si verifichino episodi di utilizzo improprio degli spazi, né intendiamo minimizzare il disagio di chi li subisce, ma è importante quantificare il fenomeno e inserirlo nel più ampio quadro della gestione della sosta cittadina. A Brescia gestiamo 23 parcheggi in struttura, di cui 10 in centro, per un totale complessivo di quasi 12.000 posti auto. Ogni giorno, nei soli parcheggi di Fossa Bagni e Randaccio, citati nella lettera, transitano mediamente circa mille vetture. Il nostro personale e, soprattutto, la tecnologia sulla quale investiamo costantemente - con 769 telecamere attive nei parcheggi, sistemi di monitoraggio sempre più sofisticati e collegamenti con una centrale operativa attiva 24 ore su 24 - sono al servizio delle migliaia di persone che ogni giorno utilizzano le nostre strutture e ci consentono di gestire flussi di questa portata garantendo un controllo capillare. Siamo ben consapevoli che, quando si parla di sicurezza, basta un solo episodio, soprattutto se riguarda direttamente noi o la nostra automobile, per compromettere la fiducia nel servizio e vanificare, nella percezione di chi lo subisce, il lavoro quotidiano di prevenzione e controllo. È una reazione comprensibile, che prendiamo molto sul serio. Ma proprio per affrontare il problema con efficacia occorre distinguere il peso che un singolo episodio può avere per chi lo vive dalla dimensione complessiva del fenomeno, evitando che situazioni circoscritte restituiscano l’immagine di un sistema diffusamente insicuro. Il nostro obiettivo è naturalmente quello di contenere al minimo questi episodi, possibilmente fino ad azzerarli. Occorre tuttavia considerare che i parcheggi sono strutture che, per loro natura, devono garantire un accesso agevole al pubblico e che, in alcuni casi, sono inserite in contesti urbani nei quali si manifestano anche situazioni di marginalità sociale: la vicinanza di alcuni servizi di assistenza e accoglienza e l'arrivo della stagione fredda favoriscono indubbiamente la presenza di persone che cercano riparo all'interno dei parcheggi. È un fenomeno che richiede attenzione e che va affrontato con la dovuta delicatezza, poiché quasi sempre dietro queste situazioni non vi sono comportamenti criminali, ma condizioni di fragilità e disagio sociale. Per impedire del tutto qualsiasi episodio occorrerebbe un presidio fisico continuativo di tutti gli accessi e degli spazi interni, una soluzione che richiederebbe risorse sproporzionate e che, comunque, non potrebbe garantire l’eliminazione totale di ogni criticità. Una maggiore presenza delle Forze dell’Ordine, soprattutto nelle aree e nelle fasce orarie più esposte, potrebbe essere di supporto: è una richiesta che abbiamo già avanzato e che torneremo a rappresentare alle autorità competenti. Continueremo dunque a fare la nostra parte, con attenzione alle segnalazioni degli utenti, interventi mirati e collaborazione con le istituzioni, nella consapevolezza che la sicurezza degli spazi pubblici è una responsabilità che richiede il contributo di più soggetti.

Brescia Mobilità

Ufficio Stampa