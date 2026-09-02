Parcheggi più cari e sono i residenti i veri penalizzati

La mattina del 31 agosto ho constatato l’aumento del costo del tagliando mensile per parcheggiare in alcune zone, passato da 35 euro a 40 (giusto per fare cifra tonda) nonostante qualche giorno fa fosse apparso un articolo in cui veniva dichiarato che non erano state aumentate le tariffe per i parcheggi per i residenti. Non riporto i commenti dei vari acquirenti e clienti della tabaccheria, li lascio immaginare. Mi chiedo: questa amministrazione comunale quale visione programmatica (magari anche reale) abbia della città (spero non solo la stereotipata quanto vuota frase «città europea») se non considera che i redditi di coloro che la abitano e/o la vivono per lavoro non sono in linea con la media dei redditi europei. Pensare alla città come a un modello senza mostrare considerazione per la cittadinanza residente o lavorante che sia sarebbe (è?) davvero un errore imperdonabile.

Carolina Margani