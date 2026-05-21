Ospedale di Esine. Al dottor Taglietti un elogio speciale

Nella nostra quotidianità sentiamo purtroppo molto spesso parlare di malasanità, ma è rilevante sottolineare che esiste anche la presenza di un’altra importante faccia della medaglia. Desidero infatti sfatare una simile vulgata perché anche sul nostro territorio operano medici e professionalità di eccellenza. La mia esperienza porta ad evidenziare l’efficienza di un operatore dell’Ospedale di Esine. Il mio apprezzamento va al dott. Lucio Taglietti, primario del reparto di Chirurgia dell’Ospedale di Valle Camonica, persona speciale di cui ho avuto modo di apprezzare la professionalità, la competenza, l’umanità, la disponibilità, la passione per il lavoro e la dedizione ai pazienti e non da meno il garbo, l’affabilità e la generosità di alcuni suoi collaboratori. L’attiva, efficace collaborazione e l’affiatamento tra i professionisti garantiscono ed assicurano la funzionalità della struttura. Si percepisce il valore umano e, nonostante le innumerevoli difficoltà, svolgono questa «missione», perché tale è lo spirito con cui affrontano il loro lavoro, con l’unico obiettivo di aiutare e dare un servizio continuo al paziente. Scoprire che esistono dei professionisti, che mettono sé stessi a servizio degli altri con l’occhio attento alle esigenze del malato ed il cuore aperto a prevenire, a spiegare e a cercare di alleviare nel loro possibile le sofferenze genera, grazie a medici come il dott. Taglietti, fiducia nelle istituzioni. A lui e ai suoi collaboratori il mio grazie perché fanno questo importante lavoro con grande amore, impegno e competenza. Un ringraziamento speciale va esteso anche a tutta l’équipe medica, alla dott. Chiaraluce, al dott. Bianchera e al personale infermieristico e agli operatori socio sanitari per l’assistenza ricevuta.

Annalisa C.