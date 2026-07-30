Ogni vittima merita rispetto e giustizia

La morte di Monica Esposito, deceduta dopo oltre due mesi di ricovero in seguito al grave episodio avvenuto a Modena, dovrebbe rappresentare un momento di riflessione per tutti, senza distinzioni politiche. Da tempo, però, ho l'impressione che una parte della sinistra italiana si indigni con grande rapidità solo per alcuni fatti, mentre su altri prevalgano il silenzio o un'attenzione decisamente minore. È una disparità che molti cittadini percepiscono e che alimenta sfiducia nelle istituzioni e nel dibattito pubblico. A Bologna abbiamo assistito a manifestazioni degenerate in episodi di violenza, con danni alla città e tensioni contro le Forze dell'Ordine. A Modena, invece, una donna ha perso la vita dopo essere stata investita in un grave episodio che ha profondamente colpito la comunità. Di fronte a tragedie come questa mi sarei aspettato la stessa partecipazione, la stessa indignazione e la stessa richiesta di giustizia. La legge deve essere uguale per tutti, indipendentemente dalla nazionalità di chi commette un reato o dall'appartenenza politica di chi commenta i fatti. Le vittime meritano tutte lo stesso rispetto e la stessa attenzione. Continuo a sostenere il Governo guidato da Giorgia Meloni perché ritengo che sicurezza, legalità e tutela delle Forze dell'Ordine siano principi fondamentali che uno Stato serio deve difendere senza esitazioni. Mi auguro che in futuro il dibattito pubblico abbandoni i doppi standard e riconosca pari dignità a tutte le vittime, senza distinguere tra tragedie di serie A e tragedie di serie B.

Alfonso Scelzo

Gavardo