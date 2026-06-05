Oggi come ieri è bello gridare «Forza Brescia»

Il presidente di Union Brescia sta vivendo una stagione, che neppure lui si sarebbe potuto immaginare. I suoi giocatori gli stanno, infatti, facendo pregustare la soddisfazione di potersi regalare la promozione in serie B già nel primo anno della sua presidenza. Manca solo ancora un ostacolo da superare: l’Ascoli. Quel che sta accadendo il presidente Pasini non l’aveva preventivato o, forse, l’aveva tenuto nascosto solo per scaramanzia. Una cosa, però, è certa sin da ora: i tifosi non faranno mancare il loro sostegno al Rigamonti, perché un successo in casa, tanto più se rotondo, accrescerebbe le speranze per quando si dovrà rigiocare ad Ascoli. Chi come il sottoscritto ha sempre tifato per le Rondinelle, dopo innumerevoli stagioni avare di soddisfazioni si augura che, finalmente, il 2026 possa regalare il miracolo. Allora tutti in coro: «Forza Brescia!».

Luigi Cavalieri