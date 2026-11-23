Con grande onore ho avuto modo di partecipare all’Università degli Studi di Brescia alla discussione di alcune tesi: è una cerimonia ricca di emozioni, di agitazione, ma al tempo stesso di grande soddisfazione! In quel momento ho assaporato e respirato il bello e il buono della Gioventù che si impegna e vuol rendere migliore il futuro e il mondo! Ringrazio Francesca che mi ha invitato alla sua Laurea e mi ha permesso di toccare con mano il suo impegno e la sua bravura e di fare questa riflessione. A Francesca e alle sue colleghe neolaureate i miei complimenti e gli auguri più belli per un brillante futuro! «Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni». (Roosevelt).

Maristella

Botticino Sera