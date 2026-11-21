Nuova moschea, non capisco perché serva
Vorrei intervenire brevemente su quanto sta accadendo circa il via libera per una nuova moschea nella nostra città in via Camozzi. Il fatto mi lascia molto perplesso e altrettanto amareggiato. Che bisogno c’è di un nuovo luogo di culto per i musulmani quando già esiste una delle più grandi moschee del Nord in prossimità di Chiesanuova ed altri edifici simili più o meno autorizzati sparsi in città? La risposta è molto semplice e non merita studi particolari: raccattare voti in vista delle prossime elezioni amministrative; quindi non serve nascondersi dietro a un dito con la storia dell’integrazione, l’integrazione non c’entra nulla però mi sorge spontanea una domanda: se tutto fa brodo, dell’elettorato Bresciano chi si preoccupa? E più in generale, siamo diventati residenti di serie B?
Giuseppe
Brescia
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