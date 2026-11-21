Vorrei intervenire brevemente su quanto sta accadendo circa il via libera per una nuova moschea nella nostra città in via Camozzi. Il fatto mi lascia molto perplesso e altrettanto amareggiato. Che bisogno c’è di un nuovo luogo di culto per i musulmani quando già esiste una delle più grandi moschee del Nord in prossimità di Chiesanuova ed altri edifici simili più o meno autorizzati sparsi in città? La risposta è molto semplice e non merita studi particolari: raccattare voti in vista delle prossime elezioni amministrative; quindi non serve nascondersi dietro a un dito con la storia dell’integrazione, l’integrazione non c’entra nulla però mi sorge spontanea una domanda: se tutto fa brodo, dell’elettorato Bresciano chi si preoccupa? E più in generale, siamo diventati residenti di serie B?

Giuseppe

Brescia