Non girate le spalle a una famiglia in difficoltà

Mi trovo costretta a scrivervi per rendere pubblica una situazione di grave emergenza abitativa e sociale che riguarda me e la mia famiglia nel Comune di Bagnolo Mella. Siamo una famiglia di fatto per strada. Non abbiamo una casa e, con l’arrivo dell’inverno e del freddo, non sappiamo letteralmente dove andare. Abbiamo regolarmente fatto domanda per l’assegnazione di un alloggio comunale (case popolari SAP). La cosa che riteniamo più grave e dolorosa è che, nonostante la nostra situazione sia ben nota ai Servizi Sociali del Comune, che ci seguono da tempo, non ci sia stata riconosciuta alcuna priorità o punteggio aggiuntivo per l’emergenza in cui ci troviamo. Ci è stato assegnato il 18esimo posto in graduatoria. Una posizione che, purtroppo, equivale a una condanna a rimanere in mezzo alla strada per chissà quanti mesi o anni, ignorando completamente il principio di tutela delle persone più fragili e vulnerabili. Ci chiediamo come sia possibile che i Servizi Sociali, pur conoscendo la nostra disperata condizione, non abbiano gli strumenti o la volontà di attivare una corsia preferenziale o una misura di emergenza (come l’assegnazione in deroga per indigenza). Chiediamo pubblicamente al Comune di Bagnolo Mella e a chi di dovere di non voltarsi dall’altra parte e di darci una risposta dignitosa prima che il freddo renda la nostra situazione ancora più drammatica.

Lettera firmata