Scrivo per dare voce al forte disagio e al senso di abbandono che noi residenti di via della Garzetta stiamo vivendo quotidianamente. Nel 2007 ho scelto di acquistare casa in questa via, investendo i miei risparmi e pagando un prezzo considerevole, superiore a quello che mi avrebbe permesso di acquistare una villetta in altri quartieri, proprio per la tranquillità, la qualità della vita e la posizione riservata ai piedi della montagna. Un impegno economico talmente importante che sto ancora oggi pagando il mutuo. Purtroppo, di quel contesto abitativo non è rimasto nulla. Con l’apertura del nuovo campus dell’Università Cattolica, la strada è stata persino ristretta per realizzare marciapiedi prima inesistenti, azzerando i posti auto disponibili sulla pubblica via senza offrire alcuna alternativa concreta. Il risultato attuale è un traffico continuo e una pressione insostenibile su tutta l’area: il problema dei parcheggi non riguarda infatti solo la via principale, ma ha ormai travolto e saturato anche la piazza attigua e le viuzze adiacenti, lasciando l’intero quartiere senza un solo posto libero. Per una famiglia come la mia, nella quale io e mio marito usiamo l’automobile per andare al lavoro, tornare a casa è diventato un calvario costante. Si è arrivati al paradosso per cui a fare le spese dei controlli siamo proprio noi residenti. Di fronte a questo quadro, nonostante sia stato più volte sollecitato a occuparsi del problema, il Comune di Brescia continua a tacere. Non chiediamo privilegi, ma il rispetto dei nostri diritti elementari di residenti. Il Comune deve farsi carico immediatamente della situazione con misure concrete, riservando esclusivamente i parcheggi ai residenti: i pochi posti auto rimasti lungo la via, nella piazza e nelle viuzze attigue devono essere tutelati istituendo stalli riservati (es. strisce gialle o pass residenti), evitando che vengano occupati dal flusso continuo degli utenti dell’università in ogni fascia oraria.

Paola Moricca

Brescia