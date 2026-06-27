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Lettere al direttore
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Noi piccoli tifosi rimasti senza basket

Scriviamo questa lettera per segnalare un evento in ambito sportivo che riguarda la «nostra» Pallacanestro Brescia . Abbiamo appreso dalla stampa con grande dispiacere che il basket a Brescia rischia di «scomparire» proprio il giorno in cui si festeggiano i 10 anni del ritorno in serie A (24 giugno 2016). Dobbiamo dire addio alle domeniche al Palaleonessa a fare il tifo alla squadra della nostra città? La pallacanestro è sempre stata uno sport di aggregazione che in questi anni ha ispirato tanti ragazzi. Non sarebbe stato possibile cedere la società a qualche gruppo imprenditoriale bresciano? In questi casi non è previsto un interessamento o una compartecipazione delle istituzioni locali? Brescia merita di conoscere il futuro della propria squadra e di sapere se sia stato fatto tutto il possibile per preservare un patrimonio sportivo costruito in anni di passione, sacrifici e successi.

Quattro tifosi, Giorgio (10 anni), Camilla (14 anni), Marcella e Elena (cinquantenni)

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