Giornale di Brescia
Abbonati
Lettere al direttore
Lettere al direttore

Nido di Castegnato. Alle maestre super la mia riconoscenza

Chiedo ospitalità sulle colonne del vostro giornale perché vorrei esprimere la mia gratitudine nei confronti delle insegnanti del nido (sezione coccinelle) e dell’infanzia (sezione farfalle) della scuola Regina Margherita di Castegnato che, con cura e dedizione, hanno accompagnato la mia nipotina Gin per quattro anni. Sono state per lei un punto di riferimento importante, stimolandola a esplorare e scoprire il mondo con curiosità. Con il loro insegnamento l’hanno aiutata a costruire basi per un futuro pieno di passione. Sono certa che le porterà sempre nel cuore. Grazie per ogni abbraccio, ogni sorriso e ogni momento condiviso.

Nonna Lilli

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...