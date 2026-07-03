Nido di Castegnato. Alle maestre super la mia riconoscenza

Chiedo ospitalità sulle colonne del vostro giornale perché vorrei esprimere la mia gratitudine nei confronti delle insegnanti del nido (sezione coccinelle) e dell’infanzia (sezione farfalle) della scuola Regina Margherita di Castegnato che, con cura e dedizione, hanno accompagnato la mia nipotina Gin per quattro anni. Sono state per lei un punto di riferimento importante, stimolandola a esplorare e scoprire il mondo con curiosità. Con il loro insegnamento l’hanno aiutata a costruire basi per un futuro pieno di passione. Sono certa che le porterà sempre nel cuore. Grazie per ogni abbraccio, ogni sorriso e ogni momento condiviso.

Nonna Lilli