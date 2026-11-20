Di seguito una semplice analisi ed un eventuale suggerimento per la viabilità a Brescia. Com’è oggi. Via Marcantonio Ducco dal civico 89 (Palazzina Stauffer) al civico 15: 3 corsie, una per bus ecc. e 2 per il traffico normale che dopo solo 150 m diventano una sola con notevoli problemi nelle ore di punta. Opzione per il futuro. Eliminare la corsia dei bus e avere 2 corsie continue, eliminando l’attuale terza corsia a sinistra e trasformando gli attuali parcheggi tradizionali, in parcheggi a lisca di pesce con aumento dei posti. Si risolverebbe inoltre il problema dei «furbetti», che in prossimità del semaforo di piazzale Golgi, si infilano nell’attuale corsia centrale.

Bruno Giacomini

Brescia