Nassiriya non sia una ricorrenza di pura formalità

L’11 novembre è ricorso il 23° anniversario della strage di Nassiriya, una delle pagine più dolorose della storia recente del nostro Paese. Commemorare Nassiriya oggi non rappresenta un semplice esercizio di retorica, ma l’occasione per analizzare e riconoscere il valore geopolitico e umanitario delle forze armate. Il personale in divisa opera quotidianamente in scenari di crisi internazionale e sul territorio nazionale, affrontando rischi complessi e sacrifici personali che spesso rimangono ai margini del dibattito pubblico. Il sacrificio dei diciannove italiani richiama la collettività ai principi cardine della Costituzione e della convivenza civile: il senso dello Stato, la solidarietà tra i popoli, la cooperazione internazionale e la tutela della pace. Nonostante il passaggio del tempo, il dovere della memoria conserva intatta la sua urgenza, opponendosi al rischio che una simile tragedia venga declassata a mera ricorrenza formale.

Marco Morandi

Vobarno