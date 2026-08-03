Monte Maddalena. Bene le strisce, malissimo le buche

Poco tempo fa, mi ha fatto molto piacere notare che per la strada asfaltata del Monte Maddalena era stata posta attenzione alla sistemazione delle righe bianche che caratterizzano la segnaletica a terra. Un’azione molto utile anche a rimarcare, con le linee continue, la necessità di non invadere la carreggiata opposta che in un percorso di montagna, caratterizzato da curve che limitano la visibilità, serve a proteggere il doppio senso di marcia dal rischio collisione. Le righe ci sono e adesso le si dovrebbe rispettare (insieme alle altre regole del Codice della Strada) ma questo è un altro film che ci porterebbe alla necessità di maggiore sorveglianza. Pensavo però che alle righe stradali seguisse subito dopo un altro importante intervento, ossia, la sistemazione delle buche. Almeno quelle presenti sulla carreggiata di discesa, in modo tale che le due ruote (con particolare riferimento alle biciclette) non subiscano bruschi imprevisti ed in velocità vadano a sbattere. Mettiamo più risorse e impegno per gestire la Maddalena, se lo merita!

Emanuele Bresciani

Brescia