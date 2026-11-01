Molto più di una ferramenta: buona pensione

Ci sono negozi che sono semplicemente luoghi nei quali si entra per acquistare qualcosa. Poi ce ne sono altri che, con il passare degli anni, diventano parte del quartiere e della vita delle persone che lo abitano. La ferramenta di via Ercoli, a Urago Mella, è stata per più di trent’anni uno di questi luoghi. Per questo vorrei, attraverso il vostro giornale, rivolgere un sincero ringraziamento a Lodovico e Fabio, che per tutti questi anni hanno portato avanti la loro attività con una disponibilità e un’attenzione verso le persone che andava ben oltre il semplice rapporto tra negoziante e cliente. Nel loro negozio sono entrate persone di ogni età, magari alla ricerca di una vite, di un attrezzo o semplicemente di un consiglio. Credo che molti abitanti di Urago Mella abbiano potuto apprezzare, negli anni, la loro capacità di ascoltare, suggerire una soluzione e dare una mano quando ce n’era bisogno. È anche attraverso realtà come questa che un quartiere rimane vivo. Le attività di vicinato non sono soltanto esercizi commerciali, ma possono diventare punti di riferimento, luoghi nei quali ci si conosce e nei quali dietro un bancone si trovano persone che conoscono il territorio e chi lo abita. Oggi Lodovico e Fabio hanno concluso il loro percorso lavorativo e potranno finalmente godersi la meritata pensione. La saracinesca si è abbassata, fortunatamente solo per poco, perché qualcuno ha scelto di raccogliere il testimone e di mantenere aperta questa attività. Anche a chi ha deciso di proseguire va il mio ringraziamento e, sopratutto, l’augurio di riuscire a conservare quel senso di appartenenza che Lodovico e Fabio hanno costruito nel corso degli anni. Ma oggi il grazie più grande è per loro. Grazie, Lodovico e Fabio, per il lavoro, la disponibilità e per tutte quelle piccole attenzioni quotidiane che, sommate nel corso di più di trent’anni, hanno fatto una grande differenza per Urago Mella. Buona pensione. Ve la siete meritata.

Alberto Nava