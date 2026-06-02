Mio padre Gabriele e la riproduzione non riconosciuta

Con mia sorpresa trovo sul vostro giornale una riproduzione del quadro di Annunciata Cocchetti che si trova in Duomo, eseguito da mio padre Gabriele Saleri, conosciuto pittore bresciano, senza alcun riconoscimento della paternità. A parte la mancata osservanza del diritto al copyright, con l’indicazione del nome, ritengo che i lettori abbiano così anche perso l’occasione di conoscere meglio un artista che tanto ha dato alla città di Brescia, per esempio con numerosi paesaggi caratteristici conosciuti in tutto il mondo, ritratti dei suoi abitanti, numerose opere di arte sacra nelle chiese, libri a lui dedicati come per esempio «Brescia gli occhi del pittore» di Roberto Denti e da me curato e molto altro.

Annalisa Saleri