Scrivo perché sono moto arrabbiata per quello che è successo a mio figlio di 21 anni ed a un altro ragazzo sabato sera in Carmine, esattamente angolo via Diagonale e via Battaglia. Hanno subito un’aggressione da parte di un cane taglia grande, sembrerebbe un pastore belga. Il padrone ha aizzato il cane prima contro un ragazzo che stava uscendo da un locale e gli è stato rubato il cellulare provocandogli ferite alla gamba e all’inguine. Dopo poco è toccato a mio figlio che è stato aggredito alle spalle ed è stato afferrato al gluteo e fatto cadere a terra. Poi il ragazzo con il suo cane è fuggito in mezzo alla tanta gente presente e alla vigilanza, senza che lo fermasse. Sono stati allertati i carabinieri e ambulanza, entrambi i ragazzi aggrediti sono stati portati alla Clinica Città di Brescia in ambulanza. Per mio figlio prognosi di 8 giorni. Da mamma mi chiedo come è possibile che succedano queste cose, ragazzi che escono il sabato sera per trascorrere una serata con amici si ritrovano al Pronto soccorso per una cosa assurda, senza nessun motivo, aggressione gratuita! La nostra città cosa sta diventando? Anche questa cosa andrà a finire in niente, ma ai ragazzi resterà una ferita morale e fisica!

Una mamma