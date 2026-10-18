Milioni arrivati? Cosa è cambiato in quel di Livemmo

Ho avuto modo dopo una visita al bel paesino di Bel Prato con le case affrescate, di passare da Livemmo e, ricordandomi degli articoli apparsi sul Giornale di Brescia dell’importante finanziamento di circa 18,5 milioni, mi son fermata per vedere quanto era stato fatto per la rinascita di quel paese. Ero convinta di trovare grandi cose... il paesino poi è proprio piccolo e si sarebbero viste le novità o i rifacimenti. Le persone che ho incontrato a mia richiesta non mi han saputo indicare i lavori fatti, se non alcuni marciapiedi adiacenti a case private, una costruzione in corso per Albergo diffuso e la piccola piazza. La «rigenerazione di Livemmo» cosa ha generato? L’importo elargito è talmente importante che sarebbe opportuno che venissero pubblicizzate con cartelli e/o manifesti le cose fatte con quei fondi, informando anche l’opinione pubblica così come era stata informata dell’assegnazione. Se sono stati ben spesi ne saremo tutti orgogliosi.

A. Marinoni

Brescia