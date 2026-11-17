Vorrei parlarle di una vicenda che riguarda il trasporto pubblico e, in particolare, il funzionamento delle applicazioni utilizzate per verificare gli abbonamenti. Mia figlia, studentessa, è stata multata di 35 euro da un controllore di Arriva perché non è riuscita a mostrare il proprio abbonamento annuale attraverso l’applicazione sul telefono. Il motivo? L’app non si apriva, nonostante la connessione dati del cellulare fosse regolarmente attiva. L’abbonamento, peraltro, era stato regolarmente acquistato e pagato all’inizio dell’anno scolastico. Non si trattava quindi di una viaggiatrice senza titolo di viaggio, ma di una studentessa in possesso di un abbonamento valido, impossibilitata a mostrarlo per un malfunzionamento dell’applicazione. Ho quindi inviato una mail di contestazione ad Arriva, allegando la ricevuta del pagamento dell’abbonamento annuale. La risposta è stata che, «in via eccezionale», la multa sarebbe stata ridotta da 35 a 10 euro. Una soluzione che lascia però aperta una questione fondamentale: di chi è la responsabilità del malfunzionamento? Dello sviluppatore dell’applicazione, di Arriva che la utilizza per la verifica degli abbonamenti oppure di chi ha regolarmente pagato un servizio che non è riuscito a dimostrare attraverso lo strumento richiesto? Mi chiedo perché una studentessa debba comunque pagare una sanzione, se il titolo di viaggio esiste, è stato regolarmente acquistato e il problema dipende da un’applicazione che non funziona. La riduzione della multa a 10 euro, concessa per «eccezionalità», non risolve il problema e soprattutto non chiarisce perché il cliente debba farsi carico delle conseguenze di un disservizio che non dipende da lui.

Lettera firmata