Mia figlia multata anche se l’app non funzionava
Vorrei parlarle di una vicenda che riguarda il trasporto pubblico e, in particolare, il funzionamento delle applicazioni utilizzate per verificare gli abbonamenti. Mia figlia, studentessa, è stata multata di 35 euro da un controllore di Arriva perché non è riuscita a mostrare il proprio abbonamento annuale attraverso l’applicazione sul telefono. Il motivo? L’app non si apriva, nonostante la connessione dati del cellulare fosse regolarmente attiva. L’abbonamento, peraltro, era stato regolarmente acquistato e pagato all’inizio dell’anno scolastico. Non si trattava quindi di una viaggiatrice senza titolo di viaggio, ma di una studentessa in possesso di un abbonamento valido, impossibilitata a mostrarlo per un malfunzionamento dell’applicazione. Ho quindi inviato una mail di contestazione ad Arriva, allegando la ricevuta del pagamento dell’abbonamento annuale. La risposta è stata che, «in via eccezionale», la multa sarebbe stata ridotta da 35 a 10 euro. Una soluzione che lascia però aperta una questione fondamentale: di chi è la responsabilità del malfunzionamento? Dello sviluppatore dell’applicazione, di Arriva che la utilizza per la verifica degli abbonamenti oppure di chi ha regolarmente pagato un servizio che non è riuscito a dimostrare attraverso lo strumento richiesto? Mi chiedo perché una studentessa debba comunque pagare una sanzione, se il titolo di viaggio esiste, è stato regolarmente acquistato e il problema dipende da un’applicazione che non funziona. La riduzione della multa a 10 euro, concessa per «eccezionalità», non risolve il problema e soprattutto non chiarisce perché il cliente debba farsi carico delle conseguenze di un disservizio che non dipende da lui.
Lettera firmata
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