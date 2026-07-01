Mente e cuore al servizio del prossimo

Quando si parla di dedizione per il proprio lavoro, di comprensione e di gentilezza verso le persone in generale e verso gli anziani in particolare ecco che mi viene da pensare a monsignor Fabio Peli da poco trasferito da Concesio Pieve alla Chiesa delle Grazie in città e al dottor Giorgio Rossini, medico di base di tutta la mia famiglia. Due persone di grande cuore e fine intelletto. Ringrazio entrambi per come si approcciano nel quotidiano con tutti e soprattutto con i miei genitori anziani. Sappiate che quello che fate non è dato per scontato. La differenza la fa gente come voi. Un grande grazie al dott. Giorgio per la sua competenza e disponibilità e a monsignor Fabio che ha saputo capire il cuore della gente dimostrando un affetto sincero al mio fantastico papà. P.S: Nessuno è morto, è un pensiero per i vivi!

Sandra Canniello